اشتباكات عنيفة شرقي سريلانكا خلال مداهمة نفذتها الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال متحدث باسم الجيش السريلانكي إن تبادلا لإطلاق النار اندلع بين قوات الأمن ومجموعة من الرجال شرقي البلاد خلال عملية تفتيش تتعلق بهجمات يوم عيد القيامة.

وأضاف المتحدث أن المداهمة جرت في بلدة أمبارا سينتاماروتو، بحسب ما نشرته “رويترز”.

وذكر المتحدث أن انفجارا وقع في المنطقة وعندما ذهب الجنود للتحقق تعرضوا لإطلاق نار. ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل بشأن سقوط قتلى أو مصابين.

ومنذ التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق وقتل فيها أكثر من 350 شخصا، تنفذ الشرطة مداهمات في أنحاء البلاد بحثا عن مزيد من التفاصيل عن الجناة وداعميهم.

واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 310 أشخاص حتى صباح الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع السريلانكي، في وقت سابق، إن “التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي”، مؤكدا أن الشرطة ألقت القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.