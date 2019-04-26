الخليج 365: تواجه الحكومة البريطانية، فضيحة تتعلق بمشاركة شركة “هواوي” الصينية في إنشاء شبكة الجيل الخامس (5 جي)، كشفت عنها تسريبات صحفية.

ذكرت ذلك صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، في تقرير نشرته، أمس الخميس 25 أبريل/ نيسان.

وقالت الصحيفة إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أعطت الضوء الأخضر للشركة الصينية، للمساعدة في بناء الشبكة، مشيرة إلى أن رئيسة الوزراء تجاهلت تحذيرات واشنطن الأمنية، التي تتهم “هواوي” بالتجسس لحساب بكين.

وتترأس تريزا ماي، مجلس الأمن القومي ويضم وزراء ومسؤولين أمنيين كبار.

ووافق المجلس، الثلاثاء الماضي، السماح لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في البنية التحتية مثل الهوائيات، الخاصة بإنشاء شبكة “5 جي” (5G). المادة السابقة “تفاصيل دقيقة وعنف وتكلفة باهظة”…تعرف على الحراس الشخصيين لــ5 رؤساء المقالة القادمة الحكومة المغربية ترد على استدعاء السفير الإماراتي بـ”كلمتين فقط”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تريزا ماي تواجه أزمة جديدة…بعد الاستعانة بـ”هواوي” في إنشاء شبكة اتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.