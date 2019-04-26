“تفاصيل دقيقة وعنف وتكلفة باهظة”…تعرف على الحراس الشخصيين لــ5 رؤساء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يتمتع الرؤساء وحكام الدول بحراسة أمنية شديدة، فتتعدد الأسلحة والأجهزة المستخدمة بالإضافة للحرس المتواجد في أماكن الإقامة الرئاسية والمراكز الحكومية التي يقضي فيها الرؤساء أوقات عملهم الطويلة.

تشهد زيارات الرؤساء وتنقلاتهم حراسة دائمة ويستخدم الحرس أسلحة وأجهزة متطورة.

دعونا نتعرف بلمحة سريعة على الحرس الشخصي لعدد من الرؤساء الذين تمكنت عدسات الكاميرات من التقاط صور لهم أثناء تأديتهم واجبهم الأمني.

“حافلات وعنف”…الحرس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان

يتميز موكب الرئيس التركي أردوغان بحراسة أمنية كبيرة، والملفت في مواكب الرئيس التركي هو وجود أعداد كبيرة من المرافقة التي يظهر فيها فرقة من الحرس الخاص التي تهرول أثناء تحرك موكب الرئيس لمسافة أو لمدة محددة، بالإضافة لاعتماده على القناصة في مواكبه، كما ويتميز الموكب باستخدام الحافلات حيث أظهرت مقاطع مصورة أكثر من مرة استخدامها، ليتمركز على أسطحها القناصة، في حركة لا تبدو مألوفة واعتيادية في مواكب الكثير من الرؤساء في العالم.

وتسبب الحرس الشخصي للرئيس التركي بعدد من المشاكل أثناء زيارة الرئيس لعدد من البلدان، وذلك بطريقة قمعهم للمحتجين على سياسة الرئيس التركي، وأشهر تلك الحوادث ماحدث خلال زيارة أردوغان لواشنطن، حيث هاجمت المرافقة المحتجين وانهالت عليهم بالضرب.

“ميزانية كبيرة”…الحرس الشخصي للملكة البريطانية إليزابيث الثانية

على الرغم من قلة تنقلاتها وتحركاتها الى أنه يتم سنويا صرف مبالغ ضخمة على أمنها، الذي يتركز في مركز إقامتها بقصر باكنغهام.

يقوم الحرس الملكي بشكل دائم ليلا ونهارا بحراسة المقر، وعندما تقرر الخروج والتنقل ترافقها مجموعة من رجال الشرطة والحرس الخاص.

“العناية في الاختيار”…الحرس الشخصي للزعيم الصيني، شي جين بينغ

يعتبر مكتب الأمن المركزي للحزب الشيوعي مسؤولا عن أمن القيادة العليا بما في ذلك الرئيس.

يتجاوز عدد الأفراد الذين يؤدون خدمتهم الأمنية حوالي الـ8 آلاف شخص مقسمين على 7 فرق، تتميز بمهامها الخاصة والمختلفة.

ويخضع الحرس لاختبارات تعتبر من الأكثر صرامة في العالم، حيث يجب أن يتمتع الحراس بخبرة تتجاوز الـ6 سنوات من التدريب السياسي والمهني ويجب أن يتقنوا استخدام ما لايقل عن 8 أسلحة نارية بالإضافة لإستخدام كلتا اليدين بوقت واحد مستخدمين الأسلحة النارية، هذا ويزود كل حارس بـ3 مسدسات مختلفة بالإضافة لسكينين بالإضافة لحقيبة تحتوي على مسحوق الدخان.

“أدق التفاصيل”…الحرس الشخصي للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون

يتميز الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بحرسه الشخصي الذي يفاجئ العالم في كل زيارة يقوم بها بنوعية الحرس التي تقوم على حمايته والوظائف الموكلة لهم.

فخلال انعقاد القمة الكورية بين الدولتين انتشر مقطع مصور للحظة وصول الزعيم الكوري الشمالي إلى مقر الاجتماع في سيارة فارهة في الوقت الذي يجري حول السيارة عدد من رجال الأمن الخاص.

كما شهدت زيارته إلى روسيا لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام الحرس الشخصي بالجري بجانب القطار الذي يقل الزعيم قبل توقفه، ومحاولة مسح قبضة الباب الذي سيخرج منه الزعيم.

كما وقام الحراس بتجهيز كرسي الزعيم الذي سيجلس عليه خلال لقاء الرئيس الروسي، حيث قاموا بفحصه ومسحه حتى الأرجل مستخدمين الكحول.