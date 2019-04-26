إطلاق سراح جمال الوالي القيادي بحزب البشير

أفادت قناة الغد في نبأ عاجل ، على ان السلطات أطلقت سراح رجل الأعمال جمال الوالي القيادي بحزب المؤتمر الوطني عقب عشرة ايام من إعتقالة .

وبحسب قناة الغد كان الوالي اعتقل قبل أيام برفقة عدد من قيادات المؤتمر الوطني وهم عبد الباسط حمزة، وطارق حمزة، والمسؤولين السابقين عوض الجاز، والحاج عطا المنان.

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ويعتبر رجل الاعمال جمال الوالي القيادي بالمؤتمر الوطني من الشخصيات المشهورة في السودان وقد تولى في وقت سابق رئاسة نادي المريخ .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)