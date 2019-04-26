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إطلاق سراح جمال الوالي القيادي بحزب البشير

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 26-أبريل-2019

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أفادت قناة الغد في نبأ عاجل ، على ان السلطات أطلقت سراح رجل الأعمال جمال الوالي القيادي بحزب المؤتمر الوطني عقب عشرة ايام من إعتقالة .

 

وبحسب قناة الغد كان الوالي اعتقل قبل أيام برفقة عدد من قيادات المؤتمر الوطني وهم عبد الباسط حمزة، وطارق حمزة، والمسؤولين السابقين عوض الجاز، والحاج عطا المنان.

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ويعتبر رجل الاعمال جمال الوالي القيادي بالمؤتمر الوطني من الشخصيات المشهورة في السودان وقد تولى في وقت سابق رئاسة نادي المريخ .

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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