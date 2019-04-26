إطلاق سراح جمال الوالي القيادي بحزب البشير

التاريخ: 26-أبريل-2019
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أفادت قناة الغد في نبأ عاجل ، على ان السلطات أطلقت سراح رجل الأعمال جمال الوالي القيادي بحزب المؤتمر الوطني عقب عشرة ايام من إعتقالة .
وبحسب قناة الغد كان الوالي اعتقل قبل أيام برفقة عدد من قيادات المؤتمر الوطني وهم عبد الباسط حمزة، وطارق حمزة، والمسؤولين السابقين عوض الجاز، والحاج عطا المنان.
ويعتبر رجل الاعمال جمال الوالي القيادي بالمؤتمر الوطني من الشخصيات المشهورة في السودان وقد تولى في وقت سابق رئاسة نادي المريخ .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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