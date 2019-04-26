تجميد حسابات لواجهات المؤتمر الوطني والوزارات والمحليات بكسلا

أكّد والي كسلا اللواء ركن محمود بابكر همد، أنّ مطلوبات العمل للمرحلة المُقبلة تأتي في إطار إنفاذ مُوجِّهات المجلس العسكري الانتقالي، وأهمها السعي في بسط الأمن وتأمين معاش الناس والقيام ببعض إجراءات تسيير دولاب العمل.

وأوضح الوالي، أنّ الإجراءات التي تمّ اتّخاذها شملت تجميد حسابات لواجهات المؤتمر الوطني والوزارات والمحليات تَوطئةً لمُراجعتها، بجانب مُتابعة توريدات الوحدات والهيئات المحفوظة نقداً أو الموجودة بالبنوك، واستلام الأصول الثابتة والمُتحرِّكة التي تمّ حصرها وحفظها، ونوّه لزياراتٍ مُتكرِّرةٍ لمحطات الوقود ومَصادر المياه ومُتابعة حفر الآبار الإضافية لرفد الشبكات بمياهٍ إضافيةٍ خلال الصيف، فَضْلاً عن معالجة قطوعات الكهرباء المستمرة، وكشف همد حسب صحيفة الصيحة عن جُهُودٍ لانسياب تدفقات المواد البترولية للمحطات ومعالجتها خلال ثلاثة أيّام، وأوضح أن توفير الدقيق شهد انفراجاً وانسياباً كبيراً من المركز، عَلاوةً على ترتيبات افتتاح مستشفى جديد بمحلية حلفا الجديدة خلال الأيام المُقبلة، وكشف همد عن قرارات متعلقة بحصر أصول الشركة الصينية للتعدين عبر لجنة مُختصة وإرسال مندوب للوقوف على معدات الشركة وإعادة ممتلكاتها من أيِّ مكان، إضافة لإلغاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة والأمومة والطفولة والسكان لعدم وجود تكييف قانوني لوجودها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)