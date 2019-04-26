الجزولي: “الوطني” أخطأ بشيطنته لـ “الشيوعي” وأعطاه نجاحاً سياسياً ضخماً

التاريخ: 26-أبريل-2019
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قال رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي، إنّ أخطر وأشر مُخلّفات نظام الإنقاذ هو قانون جهاز الأمن والمخابرات.
وكشف الجزوليبحسب الصيحة أمس، أنّ المؤتمر الوطني أخطأ بشيطنته للحزب الشيوعي وأعطاه نجاحاً سياسيّاً ضَخماً لم يُحقِّقه منذ تأسيسه في السودان بقوله إنّ التظاهرات هي من فعل الشيوعيين لفضّ الناس عنها، وأكّد أنّ الوطني لا يعلم أنّ أسباب التظاهرات كَانَت عَميقةً وكبيرةً وقويةً، ولم تعد حواجز الشيطنة الأيديولوجية تصلح لمنع الناس من الخُرُوج للتّغيير، فكان التّغيير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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