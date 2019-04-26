وقفة أمام السفارة المصرية تطلب عدم تدخل السيسي في شؤون السودان

نَفّذَ المئات أمس، وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بالخرطوم، لمطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم التّدخُّل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وبحسب الصيحة وصل مئات المُحتجين أمام مقر السفارة، حاملين لافتات كُتب عليها “خليك في حالك يا سيسي ولا للتدخُّل في شؤون السُّودان”، و”تحيا مصر لكن السودان دولة ذات سياسة وسيادة مُستقلة”، وَرَدّدَ المُحتجون أيضاً: “السيسي دا السُّودان وإنت حُـــــدُودك بس أسوان”.

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وَسَلّمَ المُحتجون، مذكرة للسفارة المصرية، طَالبوا فيها بعدم تدخُّل السيسي ووقف تدخله في الشأن الداخلي للبلاد، وأكّدوا رفضهم لكل ما من شأنه المساس بسيادة السُّودان، وحذّروا السُّلطات المصرية من الوقوف أمام إرادة الشعب السوداني لتسليم السُّلطة إلى المدنيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)