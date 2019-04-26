طائرة خاصة تنقل الهلال إلى كادوقلي

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أكمل نادي الهلال، ترتيبات سفر بعثة الفريق إلى مدينة كادوقلي، لمواجهة الهلال كادقلي، الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة بين الفريقين، بالمجموعة (ب)، بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس القطاع الرياضي للهلال، الطريفي الصديق، في تصريحات صحافية أن بعثة الهلال ستسافر إلى كادقلي بطائرة خاصة، في نفس يوم مباراته أمام الهلال كادوقلي.

وأكد الطريفي أن التكوين النهائي لبعثة الهلال إلى كادوقلي، سيخرج من مجلس الإدارة، والمدير الفني نبيل الكوكي الذي سيحدد عدد اللاعبين الذين سيستعين بهم في المباراة.

وشدد الطريفي، على أن الفريق خاض حصة تدريبية جادة، بعد توديع كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلي.

يذكر أن الهلال سيواجه الهلال كادوقلي، قبل أن يحل ضيفًا على الشرطة بمدينة القَضارف شرق السودان، في مباراتين مؤجلتين للفريق الأزرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)