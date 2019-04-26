الكشف عن فساد وتجاوزات مالية بهيئة مياه شندي

كشف تقرير ديوان المراجعة القومي بولاية نهر النيل للعام قبل الماضي، عن فساد في هيئة المياه بمدينة شندي، واتهم الديوان في خطاب بحسب صحيفة الجريدة مدير المياه السابق، وأمين المخازن بالاعتداء على المال العام للهيئة لبيع أجزاء من أصول اداره المياه بشندي والمتمثلة في عربتين لاندكروز غير مستعملة دون توسط ادارة التخلص من الفائض.

وأشار تقرير المراجع العام الى أنه استند على مستندات وأدلة إثبات وعلى نص المادة 7 بند 3 من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م وذكر التقرير أنه (في أواخر التسعينات تم تخصيص أصول مصنع قدو للنسيج لعدد من الأجهزة الحكومية على رأسها ادارة المياه بشندي والتي استلمت كمية من الأصول التي تحتوي على آليات وعربات ومعدات ومخارط”، وأرجع المراجع القومي بنهر النيل اتهاماته لمدير هيئة شندي السابق وأمين المخازن لعدم قيامهما بفحص تلك الأصول بواسطة لجنة مختصة وتوصيفها اضافتها أو قيدها ضمن أصول الهيئة بواسطة لجنة مختصة، وأوضح تقرير المراجع أنه تم تركها مهملة وليست في عهدة أحد مستندياً مما يعد مخالفة للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365) .