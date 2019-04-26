لجنة المعلمين تطالب بوقف أي نشاط يمارس باسم النقابات

طالبت لجنة المعلمين السودانيين، بوقف أي نشاط يمارس بإسم النقابات لحين إلغاء قانون النقابات الحالي، وتسليم النقابات للجنة قانونية ولجنة من وزارة المالية لحصر ممتلكات العاملين، واتهمت اللجنة اتحاد عمال ولاية الخرطوم بمحاولة مواصلة نهب العاملين عبر الترويج لسلة رمضان عبر تقديمها بفارق سعر يتجاوز ١٤٠٠جنيه.

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وقالت اللجنة في بيان أمس: “أطل علينا ما يسمى بإتحاد عمال ولاية الخرطوم بوجهه الكالح مرة أخرى، تحت دعاوى رفع المعاناة عن كاهل العاملين، متناسين أنهم هم من الهبوا ظهورنا بانحيازهم الكامل لنظام الجوع المندحر”، داعية كافة العاملين للعمل على وقف ما وصفتها بالمهزلة التي ترتكب باسم النقابات عبر أبواق النظام البائد، وأكدت اللجنة أنها ستعمل عبر تجمع المهنيين لتحقيق المطالب المتمثلة في محاسبة النقابيين الذين افسدوا العمل النقابي ونهبوا مقدرات العاملين منذ اللجان المعينة بعد انقلاب ١٩٨٩م، وعقد الجمعيات العمومية للعاملين، وتكوين لجانهم التمهيدية للتحضير لانتخابات النقابات وفق قانون ١٩٨٦م لحين التوافق على القانون الجديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .