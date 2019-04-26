أزمة مواصلات في مدني وسائقون يقتحمون إدارة البترول

شهدت مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، مساء أمس أزمة مواصلات حادة أرجعها البعض لشح الجازولين والبنزين، مما أدى لتكدس المئات من المواطنين بالموقف العام خاصة خطوط شرق النيل حنتوب وأحياء الكريبة وعترة وسط حالة من السخط، في وقت اتهم أصحاب مركبات الإدارة العامة للمواد البترولية بالجزيرة بالفشل، ما أدى لاقتحام أصحاب مركبات للإدارة بعد أن اخطرتهم إدارة إحدى محطات الوقود بايقاف العمل بناءً على توجيه من الادارة.

وبحسب صحيفة الجريدة فإن توسع ظاهرة السوق السوداء للوقود أثر بدوره على ارتفاع تعرفة بعض الخطوط بصورة وصفت بالجنونية، وأشارت مصادر مطلعة الى أن جالون الجازولين يتراوح بين 75 الى 100 جنيه، فيما تتراوح اسعار جالون البنزين بين 200 الى 250 جنيها، ولفت مواطنون من منطقة العريباب شرق ود مدني لارتفاع التعرفة من 10 الى 20 جنيهاً في الفترة المسائية للحافلات، فيما ارتفعت تعرفة الكريز من 20 الى 30 جنيهاً بينما ارتفعت تعريفة الأتوس من 30 الى 40 جنيهاً، وطالب مواطنون في حديث لـ(الجريدة) والي الجزيرة المكلف بتشديد الرقابة لحسم فوضى السوق السوداء مع العمل لتوفير المحروقات مع اقتراب شهر رمضان.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365) .