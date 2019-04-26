مظاهرات في القضارف تطالب بالقبض على الفاسدين

سيرت جماهير ولاية القضارف نهار أمس موكباً جاب أرجاء المدنية مردداً شعارات الثورة، وطالب المواطنون الحاكم العسكري لولاية القضارف محي الدين أحمد الصاوي بتنفيذ مطالب أهل القضارف المتمثلة في القضاء على المتورطين في قضايا الفساد ومنسوبي النظام السابق، في وقت أكد المجلس التشريعي بولاية القضارف تسلمه جميع السيارات الدستورية الخاصة بأعضاء المجلس التشريعي وعددها سبع سيارات.

وقال أمين المجلس المكلف قسم السيد حسن كرار حسب صحيفة الجريدة إنه في إطار المسؤولية الملقاة عليه وحسب توجهات المجلس العسكري الانتقالي ووالي القضارف المكلف، تم تسليم كل العربات الدستورية، مبيناً أن أول من سلم عربته الدستورية رئيس المجلس الصادق محمد عبد الله المرضي ونائبه ورؤساء اللجان بالمجلس، وأوضح أنه تم ترحيل كل العربات المستلمة لوزارة المالية وكلها بحالة جيدة.

من جانبهم عبر عدد من المواطنين في القضارف عن امتعاضهم من الوالي المكلف بعدم تنفيذ أوامر المجلس العسكري والتسريع المطلوب لجمع سيارات المؤتمر الوطني وحل مؤسساته وتجميد أصولها، وقال المواطنون إن قيادات الوطني مازالوا يتمتعون بنفس وظائفهم ومخصصاتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .