معلمون بالنيل الأبيض يطالبون بحل النقابة وتجميد حساباتها

سيرت لجنة معلمي ولاية النيل الأبيض مسيرة سلمية أمس الى مباني وزارة التربية والتعليم بربك طالبت فيها بحل نقابة المعلمين وتجميد حساباتها المالية وقفل دارها الى حين تشكيل الحكومية القادمة. وقال رئيس لجنة المعلمين بمدينة ربك الطيب محمد أحمد،حسب صحيفة الجريدة إن أهم مطالبهم تتمثل حصر دور النقابة والاتحاد بالولاية والمحليات، فضلاً عن تجميد الأرصدة المالية للاتحاد والنقابة والاتحادات الطلابية، وحصر الممتلكات الموجودة بالنقابة والاتحاد، بجانب إيقاف كل الخصومات غير المشروعة. الحرطوم (أخبار الخليج 365) .

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