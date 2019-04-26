طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن يشن ست غارات على الحوثيين

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عدة غارات على تحركات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري في بيان : إن مقاتلات التحالف استهدفت خلال غارات تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ورزان الواقعة بين مديريتي الراهدة والدمنة جنوبي شرق تعز، مشيراً إلى أن الغارات نتج عنها مقتل وجرح عدد من مسلحي المليشيا وتدمير عربات وأسلحة تابعة لها.
وتركزت الغارات بحسب المصدر على تعزيزات قتالية للحوثيين المدعومين من إيران، كانت في طريقها لمواقعها في خطوط التماس والمواجهات، بحسب ما نقله موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية.
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