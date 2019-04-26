قيادي إسلامي يثير الدهشة والاستهجان بمسجد بالخرطوم

أثار القيادي الإسلامي الناجي عبد الله الدهشة والاستهجان بمسجد أنس بن مالك بامتداد ناصر مربع”5″ بعد مخاطبة ألقاها على المصلين عقب نهاية صلاة الجمعة، هاجم فيها المعتصمين الأمر الذي أثار حفيظة المتواجدين في المسجد.

وبحسب شهود عيان فإن خطوة الناجي عبد الله وهو ـ قيادي بالمؤتمر الشعبي ـ أدّت إلى اشتباك المصلين معه وهتفوا ضده وطالبوه بمغادرة المسجد.

وقال المواطن مهند عبد الله لـ”باج نيوز” إن الناجي عبد الله سخر من المعتصمين بالقيادة العامة عندما وصفهم بالشيوعيين والمخربين، ودعا للحشد ومواجهتهم.

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وأضاف” لا أعتقد أنّ ما حدث من ناجي اليوم يليق بالإسلام بصلة”.

وكشف مهند عن إعلان مواطني امتداد ناصر مربع”5″ رفضهم التام لاستخدام المنابر في السياسة وتجريم المعتصمين، مؤكدًا أنّ لجنة المسجد أمنّت على اتخاذ التدابير اللازمة مستقبلاً.

ودعا تجمع المهنيين في وقتٍ سابق إلى اعتصام مفتوح بالقيادة العامة بالخرطوم حتى تحقيق المطالب من قبل المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.