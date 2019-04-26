من هم قادة حزب البشير الذين تم الإفراج عنهم؟ (تقرير)

أطلقت السلطات المختصة سراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية، وقالت صحيفة المجهر السياسي الصادرة اليوم”الجمعة” إن أبرز الذين أفرج عنهم نائب رئيس الجمهورية السابق”عثمان كبر” والنائب الأسبق”حسبو عبد الرحمن”.

وأشارت إلى أنّه تم إطلاق سراح الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، أسامة عبد الله، مأمون حميدة، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وأسامة ونسي.

وكان محمد عثمان كبر يشغل منصب والي شمال دارفور، وشهدت فترته خلافات حادة بينه وزعيم قبيلة المحاميد موسى هلال، وحدثت في عهده مشكلة سوق المواسير المشهورة، حيث ظهرت المضاربات والمعاملات الربوية، ما أدى إلى تضرر عدد من المواطين وتعطل حركة البيع في بعض الأسواق.

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وعيّن البشير محمد عثمان يوسف كبر في منصب نائب رئيس الجمهورية، وذلك بعدما أطاح بنائبه حسبو محمد عبد الرحمن.

و حسبو محمد عبد الرحمن، عينه الرئيس البشير في 8ديسمبر 2013 نائبا للرئيس خلفا للدكتور للحاج ادم يوسف بداية عمله العام كانت بجمهورية مصر العربية إذ كان رئيسا للاتحاد العام للطلاب السودانين بجمهورية مصر وبعدها انتقل إلى السودان ليعمل بإقليم دارفور ضابطا إداريا في عدد من المؤسسات وأيضا كان ضابطا جهاز الأمن القومي ثم بعد ذلك عمل في مجال العمل الإنساني حيث كان مسؤولا عاما عن مفوضية العون الإنساني بإقليم دارفور ثم انتقل بعدها ليكون مسؤول عنها بولاية شمال كردفان ثم عاد إلى دارفور ليعمل بذات المجال مفوضا للعون الإنساني بولاية جنوب دارفور وكان حسبو من المؤسسين لإدارة أمن المنظمات بجهاز المخابرات وكان إنشاء الإدارة بتوصية منه إلى أن تنحي عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني برتبة العميد في عام 2009.

في عام2010 انتخب حسبو عضوا في الهيئة التشريعية القومية عن الدائرة القومية 14 بحر العرب بولاية شرق دارفور ثم أمسك بعض الملفات بالهيئة التشريعيه منها رئيس كتلة برلماني دارفور ونائبا لرئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني ثم في ذات الفترة ترقى في حزبه من الملفات الخاصة ليكون الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني وكان خلال دورة البرلمان السوداني الحالية ممثل السودان لدى البرلمان الأفريقي في دورته المنتهية. ثم بعدها عين وزيرا للسياحه والحياة البرية ثم وزيرا للحكم اللامركزي في الفترة من 2011 وحتى نهاية عام 2013.