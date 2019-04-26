"داعش" يستعين بممرات أنشأها نظام صدام حسين للدعم

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، عن شبكة أنفاق وممرات يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي للتخفي والتنقل، وإيصال الدعم، في جنوب محافظة كركوك، شمالي العراق.

وأعلنت الخلية في بيان، ظهر اليوم، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، عثرت على أنفاق يستخدمها عناصر "داعش" الإرهابي، في المحور الجنوبي لوادي الشاي، في عملية نوعية انطلقت يوم أمس الخميس.

وأضافت الخلية، كما توجد بين هذه الأنفاق، ممرات مائية منظمة بنيت من قبل النظام السابق "الذي كان يترأسه صدام حسين"، وهي خاصة لتصريف المياه، يستغلها التنظيم للتنقل وليصل الدعم بين مجموعاته.

وانطلقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، صباح اليوم الجمعة، بالمرحلة الثانية من عمليات تطهير وادي الشاي، في كركوك المحافظة التي تعتبر أغنى مدن البلاد بالنفط، شمالي العاصمة بغداد.

كبدت القوات العراقية، يوم أمس، الخميس، 25 نيسان/ أبريل، الخلايا النائمة "داعش" الإرهابي، خسائر فادحة بالأرواح والمخابئ، في اليوم الأول من عملية انطلقت صباحا لملاحقة فلول التنظيم بمحافظة غنية بالنفط، شمال البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء أمس، قائلة:

"يستمر الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد طيران الجيش في عمليات تطهير وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك "شمالي العاصمة بغداد".

وأفادت الخلية، بإن نتائج اليوم الأول لهذه العمليات، قتل ستة إرهابيين، وتدمير 13 وكرا.

Advertisements

وأضافت الخلية، كما أسفرت العملية عن تدمير، 8 أنفاق، و5 مخابئ، و6 كهوف، للإرهابيين.

وأكملت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، دمرت مخزن أسلحة ومتفجرات للإرهابيين، منوهة إلى أن العمليات مازالت مستمرة.

وانطلقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، صباح اليوم، في عملية نوعية، تستهدف تعقب وتطهير وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك، من عناصر "داعش" الإرهابي.

وفي عملية مماثلة، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، نهاية الأسبوع الماضي، من قتل 12 إرهابيا بينهم 4قيادات وتدمير مستودعات داخلها أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة في أحد الوديان بالحويجة في محافظة كركوك، التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطيا.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.