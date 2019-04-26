أسقف سريلانكا يلغى قداسات أيام الأحد حتى إشعار آخر بسبب تهديدات

أعلن أسقف العاصمة السريلانكية (كولومبو) اليوم الجمعة أنه لن يتم إقامة قداسات أيام الأحد حتى إشعار آخر عقب سلسلة التفجيرات الارهابية التى استهدفت مؤخرا فنادق وكنائس داخل العاصمة وفى محيطها. ذكرت ذلك شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، دون مزيد من التفاصيل. يأتى هذا فيما تشهد سريلانكا حالة تأهب أمني، وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس فى أنحاء البلاد، بعدما طلبت منها السلطات - الخميس - أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الهجمات التى استهدفت عددا من الكنائس والفنادق وأوقعت المئات من القتلى والجرحى خلال عيد الفصح.

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