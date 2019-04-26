نيجيريا والسعودية تعدان مذكرة تفاهم بشأن النفط والغاز

قالت وزارة النفط النيجيرية، اليوم الجمعة، إن نيجيريا والسعودية تخططان لإعداد مذكرة تفاهم بشأن شراكة في النفط والغاز في الأسبوع الأول من مايو/ أيار.

وذكرت الوزارة، في بيان بحسب وكالة "رويترز"، إن الاتفاق قد يمهد الطريق أمام تشييد مصفاة جديدة في نيجيريا وكذلك استثمارات في الغاز الطبيعي المسال".

كان وزير النفط النيجيري، إيمانويل كاتشيكو، أجرى محادثات مع مسؤولين بقطاع الطاقة في السعودية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكانت وزارة النفط النيجيرية قد أعلنت، أول من أمس الأربعاء، إن الوزير إيمانويل كاتشيكو ناقش خيارات الاستثمار في قطاعي الصناعات الوسطى والمصب مع رئيس أرامكو السعودية.

وتتوسع أرامكو في عمليات المصب مثل التكرير وإنتاج البتروكيماويات، في إطار مسعاها لأن تصبح أكبر شركة طاقة متكاملة في العالم.

وتستورد نيجيريا معظم احتياجاتها من البنزين على الرغم من أنها أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا لأن مصافيها متداعية.

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وفي الشهر الماضي، قالت شركة النفط النيجيرية الحكومية إنها تجري محادثات مع أكثر من كونسورتيوم لتجديد مصافيها وتوفير مليارات الدولارات التي تنفقها على واردات الوقود.

وقام كاتشيكو بزيارة رسمية إلى السعودية. وقالت وزارة النفط النيجيرية على تويتر إنه بحث مع مسؤولي أرامكو ومن بينهم رئيس الشركة "المجالات ذات الاهتمام الاستثماري المشترك وخيارات الاستثمار ذات الجدوى الاقتصادية القائمة في الصناعات الوسطى وقطاع المصب".

وذكرت أن كاتشيكو أجرى محادثات مع وزير الطاقة السعودي "لتعزيز الاهتمام الغض بدعم تطوير البنية التحتية النيجيرية في قطاع النفط". وهذه المحادثات هي الأحدث بين مسؤولي نيجيريا والسعودية.