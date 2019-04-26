المجلس العسكري يشرع في إسقاط الأحكام عن (قادة الحركات)

التاريخ: 26-أبريل-2019
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أعلنت قوى الحرية والتغيير إرجاء إعلان أسماء مرشحيها للحكومة المدنية الذي كان مقرراً أمس. وأكدت في ذات الوقت مواصلة الاعتصام لحين تحقق أهداف الثورة.
بينما كشفت عن مطالبتها للمجلس العسكري بإسقاط الأحكام الصادرة في حق قادة الحركات المسلحة وإطلاق سراح الأسرى، فيما أكدت أن المجلس حسب صحيفة الإنتباهة، شرع فعلياً في هذه الإجراءات عبر لجنته القانونية التي ستفرغ من عملها خلال أيام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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