المجلس العسكري يشرع في إسقاط الأحكام عن (قادة الحركات)

التاريخ: 26-أبريل-2019 فى : أخبار 388 مشاهدة أعلنت قوى الحرية والتغيير إرجاء إعلان أسماء مرشحيها للحكومة المدنية الذي كان مقرراً أمس. وأكدت في ذات الوقت مواصلة الاعتصام لحين تحقق أهداف الثورة. Advertisements بينما كشفت عن مطالبتها للمجلس العسكري بإسقاط الأحكام الصادرة في حق قادة الحركات المسلحة وإطلاق سراح الأسرى، فيما أكدت أن المجلس حسب صحيفة الإنتباهة، شرع فعلياً في هذه الإجراءات عبر لجنته القانونية التي ستفرغ من عملها خلال أيام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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