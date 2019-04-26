التاريخ: 26-أبريل-2019 فى : أخبار 317 مشاهدة أظهر خطاب صادر عن بنك السودان المركزي، توجيهات صارمة لجميع المصارف بالبلاد بتجميد جميع الحسابات المصرفية بالجنيه السوداني والنقد الأجنبي داخل وخارج البلاد لعدة جهات حكومية. Advertisements وقال البنك المركزي في خطابه للمصارف حسب صحيفة الإنتباهة، إنه بناء على موجهات المجلس العسكري لضبط التصرف في المال العام وتقييد حركة الحسابات المصرفية فقد تقرر تجميد حسابات قوات الدفاع الشعبي، الشرطة الشعبية، منسقية الخدمة الوطنية، منظمة الشهيد، الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، شركة “زادنا”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر تجميد حسابات (5) جهات بينها الدفاع الشعبي و(زادنا) ومنظمة الشهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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