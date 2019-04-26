وقال لافرينتيف للصحفيين اليوم الجمعة ، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية :" لم يتم التوصل الى اتفاق حول اللجنة الدستورية خلال جولة المحادثات هذه ".
وأضاف :" سنواصل العمل على هذا الموضوع ". وفى سياق متصل ، أشار البيان الختامى لجولة أستانا الحالية ، المنعقدة فى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان ، إلى أن الدول الضامنة لمحادثات أستانا (روسيا وتركيا وايران) بحثوا الوضع فى ادلب وأعربوا عن قلقهم من محاولات "هيئة تحرير الشام" لزيادة السيطرة فى تلك المنطقة.
وأوضح البيان أن هذه الدول الضامنة اتفقت على اتخاذ تدابير معينة لخفض عدد انتهاكات وقف إطلاق النار فى منطقة التصعيد بإدلب السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر محادثات "أستانا" تفشل فى التوصل لاتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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