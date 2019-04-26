وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن الخارجية الألمانية أوضحت اليوم الجمعة أن هناك خطرا مبدئيا بحدوث مزيد من الهجمات وحثت الزائرين الألمان على أن يكونوا أكثر يقظة، دون أن تصدر تحذيرا صريحا بعدم السفر إلى كولومبو أو سريلانكا بشكل عام.
يذكر أن مواطنا يحمل جنسية مزدوجة ألمانية-أمريكية قد لقى مصرعه خلال هجمات أحد عيد الفصح الدامية التى راح ضحيتها 253 شخصا وأكثر من 400 مصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضرورى لسريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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