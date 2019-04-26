مسلمو سريلانكا يتحدون الإرهاب ويؤدون صلاة الجمعة بالمساجد

فى الوقت الذى ارتفع فيه صوت الأذان لصلاة الجمعة اليوم فى شوارع كولومبو بسريلانكا، استُقبلت حشود المسلمين بمشهد غير معتاد رافعين شعار لا نخشى الإرهاب. وتشهد شوارع سريلانكا تشديد للإجراءات الأمنية فى العاصمة الساحلية منذ تفجيرات انتحارية فى عيد القيامة استهدفت كنائس وفنادق وأودت بحياة 253 شخصا وهزت البلاد التى تتمتع بالسلام النسبى منذ عقد.

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