الدول الضامنة تتفق على دعوة العراق ولبنان لمباحثات أستانا بصفة مراقب

اتفقت الدول الثلاث الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، اليوم الجمعة، على دعوة العراق ولبنان للمشاركة في مباحثات أستانا حول سوريا كمراقبين.

وجاء في البيان المشترك، عقب الجولة الـ 12 للمباحثات في نورسلطان، "ناقشنا مسألة زيادة عدد المراقبين في صيغة أستانا واتفقنا على دعوة البلدان المجاورة إلى سوريا، العراق ولبنان".

وانطلقت، اليوم، في نور سلطان الجولة الثانية عشر لمحادثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران، حيث يترأس الوفد الروسي، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أما الوفد الإيراني فهو برئاسة علي أصغر خاجي، بينما يترأس الوفد التركي، نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، والمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، ويرافقه وفد الأمم المتحدة، ووفد المعارضة المسلحة، برئاسة أحمد طعمة، ووفد الحكومة السورية برئاسة المندوب السوري إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري. بالإضافة إلى الوفد الأردني، بصفة مراقب.