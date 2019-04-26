لص يسرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة فى نيوزيلندا

وتبحث الشرطة عن المشتبه به الذى فر بعدما شاهده ضابط فى فناء المركز فى مدينة بالمرستون نورث فى الجزيرة الشمالية. وعثرت الشرطة فى وقت لاحق على السيارة التى استخدمها فى الهروب.
وقالت قائدة الشرطة سارة ستيوارت فى بيان حول السرقة التى وقعت أمس الخميس "توجد 11 قطعة سلاح مفقودة كانت موجودة فى مكان تخزين وعرض".
وأضافت "يجب أن أوضح أنها ليست أسلحة نارية خاصة بالشرطة وإنما مجموعة أسلحة تم حيازتها كمعروضات أو سُلمت للتخلص منها. أشعر بقلق شديد بشأن ما حدث، هذا أمر غير مقبول".
ويسلم ملاك الأسلحة فى أنحاء نيوزيلندا أسلحتهم للشرطة بعدما طبقت الشرطة قوانين جديدة صارمة بشأن امتلاك أسلحة نارية تحظر حيازة أسلحة نارية نصف آلية عسكرية الطراز وغيرها من الأدوات فى أعقاب أسوأ حادث إطلاق نار جماعى فى كرايستشيرش والذى أسفر عن مقتل 50 شخصا ،وأعطت الشرطة مهلة حتى الثلاثين من سبتمبر لتسليم الأسلحة لكن السكان سلموا بالفعل آلاف القطع للشرطة.
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