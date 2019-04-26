منظمات حقوقية: السلطات المجرية تحرم لاجئين من الحصول على الطعام لأيام

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن نشطاء حقوقيين قولهم إن السلطات فى المجر تحرم طالبى اللجوء المحتجزين فى البلاد الذين لم يستطيعوا أن يحصلوا على حق اللجوء من الطعام بشكل منهجى.

ووصفت لجنة هلنسكى المجرية، وهى منظمة حقوقية تعمل فى تقديم الدعم القانونى للموجودين فى مناطق العبور، هذه السياسة التى يقول فيها البالغون الذين تم رفض طلباتهم بأنهم يحرمون من الطعام، بأنه انتهاك حقوقى غير مسبوق فى أوروبا فى القرن الحادى والعشرين.

وأضافت المنظمة فى بيان لها هذا الأسبوع إن هذا ربما يرقى إلى معاملة غير إنسانية وربما تعذيب بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية.. ووثقت المنظمة ثمانية قضايا تشمل 13 شخصا هذا العام عندما بدأ السلطات المجرية تقديم الطعام لهم فقط بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبعض اللاجئين ظل بلا طعام لخمسة أيام قبل صدور الأحكام.

وتقول "الجارديان" إن رئيس الوزراء المجرى القومى فيكتور أوربان قد بنى برنامجه السياسى على تبنى نهج متشدد فى الهجرة وشيطنة اللاجئين والمهاجرين.

وفى عام 2015، أمر ببناء سياج على طول الحدود الجنوبية مع صربيا ودائما ما يتحدث عن مخاطر الهجرة فى خطاباته، وقام بفرض ضرائب على المنظمات الأهلية التى تعمل على القضايا المتعلقة بالهجرة.