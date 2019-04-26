الدفاع اليمنية: مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات لمليشيا الحوثى فى تعز

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة بـ6 غارات تعزيزات لمليشيا الحوثى فى منطقة ورزان، التابعة لمديرية دمنة خدير جنوب شرق محافظة تعز. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أن الغارات استهدفت تعزيزات قتالية للحوثيين كانت فى طريقها إلى مناطق المواجهات فى جبهتى "كرش" و"القبيطة" شمال محافظة لحج. وأضافت أن القصف أدى إلى تدمير عدد من الآليات وناقلات جند، وسقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف عناصر المليشيا الانقلابية. ودفعت مليشيا الحوثى الانقلابية مؤخراً بقوات كبيرة إلى المناطق المتاخمة للمحافظات الجنوبية فى محاولة لتحريك جبهات ظلت متوقفة لسنوات، مستغلة التهدئة فى الحديدة.

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