واشنطن تحذر مؤيدين لمادورو احتلوا سفارة فنزويلا: لن نسمح بانتهاك القانون

قامت مجموعة من الناشطين المؤيدين للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو باحتلال سفارة فنزويلا فى واشنطن، وعلقوا على واجهتها لافتات مكتوب عليها "لا للحرب من أجل النفط"، و"جوايدو ليس موضع ترحيب" ، و"ووقف الانقلاب".

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فإن الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها لن تسمح بهذا الانتهاك القانونى، وحذر إليوت أبرامز، ممثل الولايات المتحدة بفنزويلا، من أفعال هؤلاء الناشطين، مؤكدا "يجب أن يغادرونا".

فى الوقت نفسه دافعت المجموعة المؤيدة لمادورو "اننا ضيوف الموظفين الدبلوماسيين التابعين لمادورو"، وقال وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أريزا "هذه المجموعات من الناشطين لم تقترح إجراءات فقط مثل تلك التى تمت مشاهدتها من الاحتجاجات ، ولكن أيضًا قانونية لحماية المقر الفنزويلى، فهى تساعدنا"، وقال لهم "مساعدتكم مرحب بها".

وعلى الجانب الآخر، حذرت فنزويلا ، واشنطن من الإجراءات المتبادلة إذا لامست مقرها الدبلوماسى ، وحذر أريزا الولايات المتحدة من أنها إذا لم تحترم مقرها الدبلوماسى ، فسوف تتخذ كاراكاس إجراءات متبادلة.

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وقال أريزا: "هل اقترحنا دخول مقر سفارة الولايات المتحدة فى كراكاس؟ ولكن الآن، إذا فعلوا ذلك فسنضطر إلى التفكير فى الرد بالمثل، ونحن على أمل أن هذا لن يحدث".

وقال الوزير: "قبل أسبوع ، احتلت حكومة الولايات المتحدة بشكل غير قانونى مبنى قنصليتنا فى نيويورك ومبنيين الملحق العسكرى لفنزويلا في واشنطن".

وقال أريزا: "هذه ممتلكات فنزويلا ..أى دخول لأنصار جوايدو يعتبر انتهاكا لاتفاقيات العلاقات الدبلوماسية".