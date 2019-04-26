الخارجية التركية تؤكد التزامها بشراء "إس - 400"

قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكسوي، إن أنقرة تواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إمكانية شراء أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات.

وأكد المتحدث أن الموقف التركي من شراء صواريخ "إس — 400" الروسية لم يتغير.

وقال أكسوي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لم نتحدث عن رفض شراء نظام الدفاع الجوي باتريوت، والمفاوضات مستمرة. وفي الوقت نفسه، موقفنا من شراء صواريخ إس — 400 واضح".

وأشار إلى أن الطيارين الأتراك يواصلون التدريبات على استخدام مقاتلات "إف-35" في الولايات المتحدة، وقال:

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"لقد بدأ نقل الطائرة، ولن نتراجع. لكننا نقول باستمرار إنه من الخطأ تهديدنا بفرض حظر على توريد مقاتلات إف — 35 بسبب شراء صواريخ إس — 400 نوضح للولايات المتحدة أننا بحاجة ماسة إلى إس — 400، وهذه الصواريخ لن تضر بالأسلحة الأمريكية. سلوك الولايات المتحدة في هذا الموضوع لا يتوافق مع علاقاتنا الطيبة."

وكانت تركيا قد ذكرت في وقت سابق أنها لن تتخلى عن خطط لشراء صواريخ "إس — 400" وأن الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي يجب يتم تسليمها في تموز / يوليو المقبل.

ومن جانبها تزعم الولايات المتحدة أن أنظمة الدفاع الجوي "إس — 400" لا تتوافق مع معايير الناتو، وتهدد بفرض عقوبات على امتلاكها، وقالت مرارًا إن بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع تركيا لمقاتلة "إف — 35."