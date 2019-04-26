السفير السعودي: المملكة تقف بجانب الشعب السوداني

التاريخ: 26-أبريل-2019
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قال السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر، إن المملكة تقف بجانب الشعب السوداني فيما يصبو إليه، بينما شكر ممثل للمجلس العسكري حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على وقوفها بجانب السودان في هذه المرحلة.
ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بفندق السلام روتانا بالخرطوم حسب صحيفة آخر لحظة أمس، مشروع توزيع سلال غذائية في شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ، بكلفة تقدر بأكثر من (549) ألف دولار، وسيستفيد من المشروع (68.625) فرداً، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.
ونقل ممثل مدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء فتحي المهل، مخاطباً الحفل، تحيات قادة المجلس العسكري وهيئة أركان القوات المسلحة للمملكة قيادة وشعباً، شاكراً المملكة على حرصها البالغ على الوقوف بجانب السودان في هذه المرحلة الدقيقة.
من جانبه قال السفير جعفر إن هذا المشروع الخيري يأتي في إطار التكافل والتوادد والقيم التي حث عليها ديننا الكريم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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