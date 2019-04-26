إضراب شامل لضباط الشرطة برتبة نقيب فما دون بالأحد

أعلنت مجموعة من ضباط الشرطة برتبة النقيب شرطة فما دون، عن إضراب عام، فيما هددت المجموعة باللجوء للتصعيد في حال التعرض لأي فرد من أفرادها.

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وأكدت المجموعة أن الإضراب سيكون الأحد القادم حسب صحيفة الإنتباهة، في المركز والولايات وجميع الهيئات والإدارات الشرطية لكل قوات الشرطة من الضباط من رتبة نقيب فما دون وصف الضباط والجنود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)