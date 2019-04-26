الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إضراب شامل لضباط الشرطة برتبة نقيب فما دون بالأحد

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 26-أبريل-2019

408 مشاهدة

أعلنت مجموعة من ضباط الشرطة برتبة النقيب شرطة فما دون، عن إضراب عام، فيما هددت المجموعة باللجوء للتصعيد في حال التعرض لأي فرد من أفرادها.

 

Advertisements

وأكدت المجموعة أن الإضراب سيكون الأحد القادم حسب صحيفة الإنتباهة، في المركز والولايات وجميع الهيئات والإدارات الشرطية لكل قوات الشرطة من الضباط من رتبة نقيب فما دون وصف الضباط والجنود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إضراب شامل لضباط الشرطة برتبة نقيب فما دون بالأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا