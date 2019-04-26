ضباط شرطة يدفعون ببديل للطيب بابكر في المجلس العسكري

يعتزم ضباط الشرطة المحالون للصالح العام، الدفع باللواء م. صلاح الدين النور مطر ليكون بديلاً للفريق أول شرطة الطيب بابكر، في عضوية المجلس العسكري الانتقالي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الضباط المحالين الرائد شرطة م. الطيب عثمان يوسف، في تصريحات صحفية حسب صحيفة آخر لحظة، إن ما دفعهم لاختيار اللواء م. مطر، مما حققه من نجاح إبان إدارته للأمن الخارجي في فترة الديمقراطية السابقة بجانب مناهضته للنظام البائد، وأضاف أن اللواء مطر يمتاز بالمهنية والاحترافية العالية، بالإضافة إلى ما يميزه كونه شخصية اجتماعية ورياضية بارزة، فضلاً عن ما يجده من إجماع من كافة منسوبي الشرطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)