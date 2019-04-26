صحة الخرطوم: مقتل (53) وإصابة (7) آلاف جراء الاحتجاجات الأخيرة

كشف المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي أن العدد الكلي للإصابات جراء الاحتجاجات في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أبريل الجاري (7343) إصابة لأسباب مختلفة، فيما بلغ عدد الوفيات (53) حالة وفاة من الخرطوم وبعض الولايات التي استقبلتها المشارح، منها (40) حالة وفاة قبل وصولهم المشارح و(13) حالة وفاة أثناء تلقي العلاج.

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ونوه بابكر حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن (1494) طبيباً شاركوا في الإضراب الجزئي، فيما واصل (413) طبيباً الإضراب بنسبة 2% من العدد الكلي للكوادر بالولاية البالغ (20297) كادراً في مختلف الفئات، فيما أضرب 128 طبيباً في المرافق الخاصة (الساحة، الزيتونة، ويستبشرون)، وأضاف (لم يشعر المواطنون بالإضراب حيث أن نسبة العمل في العيادات المحولة 93% وفي تنفيذ العمليات المبرمجة (89%).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)