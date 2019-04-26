جمع (13) ألف بندقية من مليشيات نظام البشير

التاريخ: 26-أبريل-2019 فى : أخبار 352 مشاهدة كشف المجلس العسكري لقوى الحرية والتغيير، أنهم جمعوا نحو (13) ألف بندقية من واجهات النظام البائد مثل الدفاع الشعبي ومنظمة الشهيد. Advertisements وقال مصدر أمس، إن المجلس العسكري سرح حوالي (20) ألف من العاملين في واجهات النظام البائد حسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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