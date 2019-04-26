المجلس العسكري: الوطني لن يشارك في وضع تصور المرحلة المقبلة

قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي في مقابلة بثتها قناة العربية أمس الخميس، إن لهم السلطة السيادية فقط وكل السلطة التنفيذية مدنية بالكامل، كما أن الفترة الانتقالية هي عامان تقل ولا تزيد لأنها مسؤولية وطنية لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وزاد: “أعلنا في المجلس منذ اليوم أننا أتينا رغبة لصوت الشارع ولا نسعى للحكم”، منوهاً حسب صحيفة التيار، أن الجميع شركاء في وضع تصور لشكل المرحلة المقبلة عدا حزب المؤتمر الوطني.

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وقال إننا نعمل على تهيئة المناخ من أجل التحول للديمقراطية، لذا دعونا كل المكونات للتفاكر والتحاور وتقديم الرؤى ووجدنا نقاط التقاء مع الكثيرين ونسعى أيضاً لردم الهوة والتركيز على نقاط الخلاف ورأي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أن متطلبات المرحلة توفير الأمن وتهيئة المناخ للتحول الديمقراطي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)