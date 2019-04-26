التاريخ: 26-أبريل-2019
23 مشاهدة
قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي في مقابلة بثتها قناة العربية أمس الخميس، إن لهم السلطة السيادية فقط وكل السلطة التنفيذية مدنية بالكامل، كما أن الفترة الانتقالية هي عامان تقل ولا تزيد لأنها مسؤولية وطنية لإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وزاد: “أعلنا في المجلس منذ اليوم أننا أتينا رغبة لصوت الشارع ولا نسعى للحكم”، منوهاً حسب صحيفة التيار، أن الجميع شركاء في وضع تصور لشكل المرحلة المقبلة عدا حزب المؤتمر الوطني.
وقال إننا نعمل على تهيئة المناخ من أجل التحول للديمقراطية، لذا دعونا كل المكونات للتفاكر والتحاور وتقديم الرؤى ووجدنا نقاط التقاء مع الكثيرين ونسعى أيضاً لردم الهوة والتركيز على نقاط الخلاف ورأي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أن متطلبات المرحلة توفير الأمن وتهيئة المناخ للتحول الديمقراطي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري: الوطني لن يشارك في وضع تصور المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.