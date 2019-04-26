حشود ضخمة تصل مقر الاعتصام استجابة لمليونية تجمع المهنيين

استجابت حشود ضخمة من الخرطوم والولايات أمس لدعوة تجمع المهنيين بتسيير مواكب إلى مقر الاعتصام بمحيط القيادة العامة، ورصدت مصادر توافد حشود ضخمة نحو القيادة العامة استجابة لمليونية “موكب السلطة المدنية”، وردد المعتصمون هتافات تنادي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، في وقت سير قضاة موكباً من أمام المحكمة الدستورية إلى ساحة الاعتصام بالقيادة العامة تحت شعار “من أجل قضاء مستقل غير مسيس”، ورفع القضاة شعار “مدنية، مدنية بقضاتها محمية” و”لا تسيس للقضاة”.

ولبى عدد من المدن والولايات دعوة التجمع حيث خرجت المواكب من ولاية القضارف، ومدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “لم تسقط بعد” ومليونية السلطة المدنية.

أما في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور فانطلق موكب فرعية استعادة نقابة المهندسين السودانيين من أمام وزارة البنى التحتية إلى مقر قيادة الفرقة 15 مشاة.

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أما في الخرطوم فقد وصلت مواكب من مدينة شندي بولاية نهر النيل ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة، بينما وصل إلى مقر الاعتصام نحو (15) بصاً تحمل محتجين من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض للمشاركة في مليونية تجمع المهنيين، وقال الناشط نابغ تاج السر حسب صحيفة السوداني إنهم قاموا باستئجار البصات بمبادرات شعبية دفع قيمتها أبناء كوستي من حر مالهم.

في السياق نظم عدد من المهنيين مواكب انطلقت من مقارهم صوب القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)