والي القضارف المكلف يطرد أمين شعبة تجار المحاصيل من اجتماع

أقدم والي القضارف المكلف اللواء محي الدين الهادي على طرد الأمين العام لشعبة تجار المحاصيل بالولاية بعد أن انتقد الوالي لعقده لقاء مع قيادات بحزب المؤتمر الوطني ممثلون في قطاعات تجارية وشعب للمزارعين بالولاية.

وقال الأمين العام لشعبة تجار محاصيل القضارف أسعد الضو حسب صحيفة السوداني، إنه تعرض لتوبيخ وإساءات من قبل والي الولاية المكلف في اجتماع ضم شعب ووحدات الغرفة التجارية بالولاية.

ونوه الضو إلى أنه واجه الوالي بعقده اجتماع مع ممثلين غير شرعيين يعود انتماءهم للمؤتمر الوطني، ويمثلون النظام السابق، مما دفع الوالي المكلف لنعته بعدم الاحترام.

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وأردف الضو “طلب مني الوالي مغادرة الاجتماع فوراً، ووجه الضو انتقادات عنيفة للنظام السابق وقادته الذين رأي انهم ما زالوا مستمرين في منظمات نقابية بذات الممارسة القديمة والضغط على المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)