قيادي بقوى الحرية والتغيير: النظام البائد لا يزال موجوداً بالبحر الأحمر

اقتحم أمس المئات من طلاب المدارس الثانوية مباني وزارة التربية والتعليم ببورتسودان، ورددوا هتافات “لا تعليم في وضع أليم”.
وأبلغ شهود عيان لمصدر بأن الطلاب اقتحموا مبنى الوزارة وقاموا بإتلاف أثاثات المكاتب وتهشيم زجاج السيارات وتمزيق المستندات وبعض الكتب الدراسية، ومن ثم توجهوا صوب ميدان الاعتصام بشارع الجامعة قبالة رئاسة الفرقة (101).
ووصف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير بالبحر الأحمر تاج السر سر الختم الأحداث بالمؤسفة، وقال القيادي في تصريح حسب صحيفة السوداني، إن ما حدث من اعتداء على وزارة التربية سلوك فردي مرفوض، وأضاف “إننا نرى أنه محاولة لجر الحراك السلمي المستمر إلى العنف والعنف المضاد”، وأردف هذه محاولات فاشلة تعبر عن ممارسات السلطة السابقة”، وأكد تاج السر أن النظام البائد لا يزال موجوداً بالولاية، وطالب القوات المسلحة والوالي المكلف بالتعامل الحاسم والجاد في بتر وكنس آثار الكيانات السابقة المرتبطة بالنظام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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