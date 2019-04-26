المهدي يدرس الترشح للرئاسة ويحذر من انقلاب مضاد

حذر زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي مما سماه “انقلاباً مضاداً” في السودان “إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة”.

ونقلت مصادر حسب صحيفة آخر لحظة، عن المهدي قوله إن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حال الخروج من المأزق الحالي، مضيفاً أنه “يدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية”.

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وقال إن قادة الجيش الذين أطاحوا بالرئيس المخلوع عمر البشير نواياهم طيبة وليسوا مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية.

وأشار المهدي إلى أن الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي له البشير قد تنفذ انقلاباً بالتعاون مع حلفائها في الجيش إذا فشل المجلس العسكري والمعارضة في تحقيق تقدم في المحادثات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)