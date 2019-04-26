الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

المهدي يدرس الترشح للرئاسة ويحذر من انقلاب مضاد

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 26-أبريل-2019

183 مشاهدة

حذر زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي مما سماه “انقلاباً مضاداً” في السودان “إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة”.

 

ونقلت مصادر حسب صحيفة آخر لحظة، عن المهدي قوله إن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حال الخروج من المأزق الحالي، مضيفاً أنه “يدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية”.

 

Advertisements

 

وقال إن قادة الجيش الذين أطاحوا بالرئيس المخلوع عمر البشير نواياهم طيبة وليسوا مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية.

وأشار المهدي إلى أن الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي له البشير قد تنفذ انقلاباً بالتعاون مع حلفائها في الجيش إذا فشل المجلس العسكري والمعارضة في تحقيق تقدم في المحادثات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المهدي يدرس الترشح للرئاسة ويحذر من انقلاب مضاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا