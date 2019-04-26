التاريخ: 26-أبريل-2019
183 مشاهدة
حذر زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي مما سماه “انقلاباً مضاداً” في السودان “إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة”.
ونقلت مصادر حسب صحيفة آخر لحظة، عن المهدي قوله إن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حال الخروج من المأزق الحالي، مضيفاً أنه “يدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية”.
وقال إن قادة الجيش الذين أطاحوا بالرئيس المخلوع عمر البشير نواياهم طيبة وليسوا مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية.
وأشار المهدي إلى أن الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي له البشير قد تنفذ انقلاباً بالتعاون مع حلفائها في الجيش إذا فشل المجلس العسكري والمعارضة في تحقيق تقدم في المحادثات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المهدي يدرس الترشح للرئاسة ويحذر من انقلاب مضاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.