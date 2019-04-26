التاريخ: 26-أبريل-2019
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كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد حمدان حميدتي عن تفاصيل جديدة سبقت ليلة الإطاحة بالبشير، وقال في “مقطع فيديو” تم تداوله بمواقع التواصل “إن لم يحدث التغيير لحدثت مجرزة”.
وأضاف: “الناس ديل كونوا شغل خاص بيهم من دون اللجنة الأمنية” – في أشارة لكتائب أعدها حزب المؤتمر الوطني لفض الاعتصام -، مشيراً إلى أن ذلك الأمر كان سيتسبب في فتنة.
وقال حسب صحيفة السوداني، إنه لولا اشتراط رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأن يكون ضمن المجلس العسكري لما أتى نائباً لرئيس المجلس العسكري وأضاف: “وبالفعل وجدت أن وجودي نائباً لرئيس المجلس مهم”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الفريق حميدتي: “لو ما التغيير كان حتحصل مجزرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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