لاعب النجم: مواجهة الزمالك صعبة وقادرون على الصعود لنهائى الكونفدرالية

أبدى وجدى كشريدة، لاعب النجم الساحلى، ثقته في قدرة فريقه على تخطى عقبة الزمالك والصعود لنهائى النسخة الحالية من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية مشدداً فى الوقت ذاته على صعوبة مواجهة الفارس الأبيض.

وقال وجدى كشريدة، فى تصريحات لموقع "الصريح أونلاين" التونسى، "مواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية لكننا قادرون على تحقيق الفوز والصعود لنهائي كأس الكونفدرالية".

وأضاف لاعب النجم الساحلى، "التتويج ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال على حساب الهلال السعودى يمنحنا الحافز لمواصلة سلسلة الانتصارات ورحلة البحث عن الألقاب".

واختتم وجدى كشريدة تصريحاته قائلاً، "النجم الساحلي يمتلك مدرباً مميزاً هو روجيه لومير الذى قدم الأضافة للفريق وتعملت منه الكثير على الصعيد الشخصي".

ويلتقي الزمالك مع النجم الساحلي بعد غد الاحد في "ذهاب" نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بينما تقام مباراة الإياب في الخامس من مايو المقبل بمدينة "سوسة" التونسية.