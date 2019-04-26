العالم يتوسع في استخدام مدرعات "نمر"

يتوسع استخدام سيارات "تيغر" (نمر) المدرعة الروسية.
وقال ألكسندر كراسوفيتسكي، مدير عام الشركة الصناعية العسكرية الروسية المصنعة لمدرعات "تيغر"، لـ"سبوتنيك":
يتوسع العالم في استخدام منتجاتنا. فمثلا، كانت سيارات "تيغر" تستخدم قبل عام إلى عامين في 12 بلدا. والآن تستخدم في 16 بلدا.
وخصصت سيارة "تيغر" لنقل الناس والحمولات على الطرق وفي مناطق خالية من الطرق. ويمكنها ان تحمل 6 إلى 10 أشخاص حسب نوعها أو 1.2 طن من الحمولات.
وصنعت الشركة مؤخرا نموذجا جديدا من سيارة "تيغر" ينتمي إلى الجيل الصاعد من المدرعات.
وقال مدير عام الشركة إن سيارة "تيغر نيكست" ستعرض للرأي العام للمرة الأولى في معرض "أرميا 2019" الذي ستنطلق فعالياته في 25 يونيو/حزيران في بلدة كوبينكا بريف موسكو، وتستمر حتى 30 يونيو.
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