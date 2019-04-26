إسرائيليون يعثرون على قرش الحوت في خليج إيلات

عثر غواصون إسرائيليون خلال قضاء عطلة "عيد الفصح" في خليج إيلات على قرش الحوت.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الجمعة، أن الغواصين الذين استمتعوا بعطلة عيد الفصح في خليج إيلات فوجئوا باكتشاف سمكة قرش الحوت ولم يخافوا من الاقتراب منها أو التصوير معها.

وأشار التقرير إلى أن الأيام الحارة فرصة رائعة للغوص في خليج إيلات للاستمتاع بالمناظر الخلابة للبحر العميق، ولكن الغواضين عثروا خلال الغوص على قرش الحوت.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن قرش الحوت، والذي يوجد أيضًا في البحر الأحمر ويعتبر أكبر الأسماك في العالم، لا يشكل خطرًا على حياة الإنسان، لذا فلا خوف من الاقتراب منه.

يشار إلى أن قرش الحوت هو أكبر أنواع أسماك القرش وكذلك أكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن، ويتم العثور على أسماك القرش الحوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عمرها إلى نحو 70 عامًا.

