رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات العامة

وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أنه تم انتهاء التصويت فى ثلاث من أصل سبع مراحل للانتخابات العامة الهندية التى يصوت فيها نحو 900 مليون ناخب مسجل لاختيار مرشحين لشغل 543 مقعدا فى الغرفة الصغرى بالبرلمان الهندي، مضيفة أنه من المقرر أن يختتم التصويت فى 19 من شهر مايو المقبل على أن يبدأ فرز الأصوات فى 23 من الشهر نفسه.
وسيتوجه نحو 1.7 مليون ناخب فى مدينة "فاراناسي"، إحدى المدن المقدسة للهندوس فى الهند والتى تقع على ضفاف نهر الغانج، للتصويت فى الانتخابات فى 19 من مايو.
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