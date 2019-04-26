نشرة الظهيرة.. مسئول يكشف أسرار صادمة.. وإطلاق سراح هؤلاء

التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب صحيفة "العرب" القطرية، "بحث الاجتماع العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ليبيا والسودان وأفغانستان والعراق".

واتفق الطرفان على "أهمية الحل السياسي في ليبيا، ووقف القصف على طرابلس، والعودة للمسار السياسي بشكل فوري". كما شدد الطرفان على أهمية استمرار العمل بين دولة قطر والولايات المتحدة، لدعم تحقيق المصالحة الوطنية لإحلال السلام في أفغانستان في إطار المساعي القطرية لتيسير المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن "اللقاء تضمن أيضا الحديث عن الأوضاع في السودان، وعبر عن تمنيات دولة قطر للشعب السوداني بأن تعود السلطة مرة أخرى إلى يده، وأن تكون هناك سلطة مدنية يتم الانتقال إليها بشكل سلمي، مؤكدا أن دولة قطر تدعم الجهود كافة في هذا الاتجاه".

حميدتي يفجرها داوية ويكشف عن أسرار صادمة

فاجأ نائب المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي الرأي العام السوداني بكشفه عن أسرار مدوية، تتعلق بشركات كبرى كانت تابعة للنظام أفصحت عن نفسها قائلة انهم كانوا مأمورين وسيعيدون أموالها للدولة .

وقال “حميدتي” اننا كمجلس عاهدنا الرئيس المعزول عمر البشير، أن يكون في الإقامة الجبرية إلا أنه خلف العهد، بعد ان قبضنا عنده مبالغ مهربة قدرها ٧ مليون يورو بالاضافة الى ٣٥٠ ألف دولار، بعدها رأينا أن يكون في كوبر.

وذكر أنه سبق أن قال لهم عايزين تحكموا .. المؤتمر الوطني حزب رائد عايز يحكم جيبو القروش السرقتوها القروش كلها طلعتوها بره جيبوها واحكموا تعالوا ندفع كفاية البلد لسنتين واحكموا بدل نشحد، لكن تلبدو القروش بره وعايزين الناس يكافحوا ليكم الكلام دا ما ببقى.

وأردف حميدتي في تسجيل مصور بحسب “كوش نيوز” ان الاخوان من الاسلاميين في المجلس ماقصروا وافقوا على التغيير وان كانوا مجبورين.

واردف حميدتي قائلا: برضو الناس تكون عارفه نحن اول ماتم التغيير خطينا خطوات، اول حاجة أمنا احتياجات الناس في السودان، والحكاية دي مستمرين فيها من بدري نحن لحدي اليوم دافعين لوزارة المالية وبنك السودان كدعم سريع مليار و٢٧ مليون دولار بالاثبات والورق موجود، بمافيها الاحتياجات القبل يومين من مشتقات بترولية ودواء وقمح واحتياجات مطبعة العملة. والتي سبق ان دفعت فيها للزبير ١٠ مليون دولار، سألته المطبعة عايزة كم عشان تشتغل قال ١٠ مليون دولار دفعتها ولم يتم اصلاحها.

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واضاف : المصيبة التانية اليوم الليلة دي كشفنا حساب لرئاسة الجمهورية، والحساب دا ما اتحرك من ٢٠١٦ وجدنا فيه من السوداني ١٤٢.٨٠٠ مليار جنيه سوداني، و٣١٥ مليون ريال ماتعادل ٨٥ مليون دولار، دا حساب مجنب منسي. وعشان الناس تكون عارفه البلد دي مقسمه كيمان واي زول ماسكلو كوم، وقد وردنا كل هذه المبالغ والقبلها في بنك السودان.

وعرف “حميدتي” على سجيته البدوية التي تتسم بالصراحة و الشفافية وعدم الكتمان، والأيام القادمة حبلى بكشفه عن المزيد من المفاجأت .

اطلاق سراح معظم قادة المؤتمر الوطني

أطلقت السلطات المختصة سراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية.

وقالت صحيفة المجهر السياسي الصادرة اليوم”الجمعة” إن أبرز الذين أفرج عنهم نائب رئيس الجمهورية السابق”عثمان كبر” والنائب الأسبق”حسبو عبد الرحمن”.

وأشارت إلى أنّه تم إطلاق سراح الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، أسامة عبد الله، مأمون حميدة، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وأسامة ونسي.

ترحيب بقرار تجميد عقد الشركة الفلببينية

رحب العاملون المؤقتون بهيئة الموانئ البحرية ببورتسودان بقرار المجلس العسكري الانتقالي الخاص بتجميد عقد الشركة الفلببينية لتشغيل وادارة ميناء بورتسودان الجنوبي للحاويات الى حين اكتمال الاجراءات الخاصة بإلغاء العقد.

واشاد موكب العاملين المؤقتين الذي توجه الى ساحة الاعتصام امام قيادة الفرقة ١٠١ مشاة البحرية ببورتسودان بقرار المجلس الذي يضع الموانئ في المسار الصحيح .

واعربوا عن ثقتهم في امتداد المسار الي استيعاب العمالة المؤقتة بالهيئة التي امتدت لسنوات وعقود في الهيكل الوظيفي للهيئة وتحقيق العدالة التي دعت لها ثورة التغيير.