أطلقت السلطات المختصة سراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية. وقالت صحيفة المجهر السياسي الصادرة اليوم”الجمعة” إن أبرز الذين أفرج عنهم نائب رئيس الجمهورية السابق”عثمان كبر” والنائب الأسبق”حسبو عبد الرحمن”. وأشارت إلى أنّه تم إطلاق سراح الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، أسامة عبد الله، مأمون حميدة، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وأسامة ونسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق سراح معظم قادة المؤتمر الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.