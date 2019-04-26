ترحيب بقرار تجميد عقد الشركة الفلببينية

رحب العاملون المؤقتون بهيئة الموانئ البحرية ببورتسودان بقرار المجلس العسكري الانتقالي الخاص بتجميد عقد الشركة الفلببينية لتشغيل وادارة ميناء بورتسودان الجنوبي للحاويات الى حين اكتمال الاجراءات الخاصة بإلغاء العقد. واشاد موكب العاملين المؤقتين الذي توجه الى ساحة الاعتصام امام قيادة الفرقة ١٠١ مشاة البحرية ببورتسودان بقرار المجلس الذي يضع الموانئ في المسار الصحيح . واعربوا عن ثقتهم في امتداد المسار الي استيعاب العمالة المؤقتة بالهيئة التي امتدت لسنوات وعقود في الهيكل الوظيفي للهيئة وتحقيق العدالة التي دعت لها ثورة التغيير.

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