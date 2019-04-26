هل المجلس العسكري هو من يدير رقعة الشطرنج ام قوي خارجية؟!

بدأت بوادر الثورة منذ صباح الثالث عشر من نوفمبر من العام 2018م ، حيث بدأ التنظيم لإحتجاجات ومظاهرات من فئة الشباب ضد الحكومة بسبب العديد من المشكلات في المجتمع وأهمها كرامة المواطن السوداني المعدومة في داخل وخارج بلده، حيث التعذيب في الأقسام ومقار أمن الدولة، وإهانة أي متهم وتعذيبه حتى الموت واهانة اللاجئ السوداني اينما حط به الرحال والحرب في اطرافه، ومن الأسباب الأخرى للثورة الفقر والبطالة وأسباب لا يسعنا ذكرها

ثار الشعب حتي رحيل الحاكم وحكومته وتكون هذه هي فترة ما قبل رحيل البشير وتسليم قيادة البلاد إلى المجلس العسكري، وهي الفترة الانتقالية حتى تسليم البلاد إلى حكومة مدنية حسب اعلان الحرية والتغيير.

تمر السودان حاليا بأحداث جسام، وأزمات مستحكمة لأسباب حار في أمرها السودانيون، الذين يبحثون عن الاستقرار، ويحلمون بالأمن والأمان بعد أن عزّ عليهم تحقيق ذلك خلال اربعة اشهر كاملة هي عمر ثورة لم تكتمل، فلم تكد تخرج السودان من كبوة، حتى تدخل في أزمة جديدة أشد وطأة لتلتهم مزيدا من الضحايا الأبرياء، وتتسع مساحة الغضب المشتعلة في أوساط السودانيين المنتفعين من دون أسباب مادية محددة المعالم، ويبدو الأمر كما لو كان هناك من ينفخ في النار، كلما هدأت حدتها لتشتعل ألسنتها من جديد، ليبقى الوضع على ما هو عليه، ويأتي التساؤل الملح: لماذا يحدث كل ذلك في السودان الآن ومن المستفيد منه؟ وهل يرتبط الأمر برغبة في تعطيل ووأد الثورة ؟ أم هو انتقام من الشارع الذي قال لا واختار الحرية، أم مؤامرة من المجلس نفسه لتعطيل تسليمه للسلطة؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل يعد مبررا لإسقاط المجلس العسكري؟

أسئلة كثيرة وملحة تفرض نفسها في الفترة الأخيرة احاول الإجابة عليها حسب رؤيتي ومنظوري الشخصي

دعوني اولا أوضح بأن ثورتنا ليست ثورة ضد النظام البائد وحده بل ثورة ضد قوي إقليمية ودولية لديها أطماع علي دولتنا وصفقات مع المخلوع لا يريدون ضياعها لذا الجميع يقف ضد تسليم السلطة الي حكومة مدنية "حكومة كفاءات" مما جعل الأمر تتحول إلى نوع من الهزل في موطن الجد، فهي حق ومطلب شعبي وليست هبة من المجلس أو حلفائها ، ومع ذلك مرت الأيام ولم يتم تسليم السلطة، وبالتالي أصبح هذا نوعا من العبث، وبدا الأمر كما لو كان هناك نوع من التواطؤ على هذه الحالة. ودليل ذلك أن هنالك كل مصر والامارات والسعودية ،تدعمان المجلس العسكري بكل ما لديهم من دعم سياسيا وماديا .

يريد المجلس العسكري استنساخ النظام السابق وخلق دكتاتور جديد ليعيد نظام البلطجة! الذي كان يمارسه البشير ،بتحويل الدولة الي ملكية خاصة به يتدخل في القضاء والشرطة حسب اهوائه ولكن الواقع الفعلي لهذا الأمر تجاوز هذا بكثير، لأنه كانت هناك شخصنة في السلطة .

جلّ ما تم ذكره يقودنا الي النتيجة التالية وهو أن الثورة مازالت تعاني من مشكلة، ولن تكتمل إلا بتغيير النظام المتمثلة في المجلس العسكري الذي تآمر علي الشعب وضحك عليهم بإزالة رأس النظام فقط! ولكن أركان النظام مازالت موجودة ومتمثلة في أمور كثيرة، منها منظومة القوانين والقضاء الذي لم يحدث فيه أي تطهير وجهاز الامن ورموزه وكتائب الظل ، والمجلس العسكري لم يحدث شيئا وهذا يؤكد ان المجلس العسكرى متورطا في العمل على الإبقاء على بعض أركان النظام السابق لأنه نفسه جزء من النظام، وأول علامة من علاماته.

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ففي البداية كان موقفه أنه سيسلم السلطة في أسرع وقت ، وما كان لنا أن نتدخل في النوايا، رغم تكوينه من مليشيات ومجرمي حرب إلا أن تلكؤه طوال هذه الفترة، وتطويل الفترة الانتقالية وإثارته الحديث عن فترة انتقالية سنتين واشراك احزاب الفكة وتثبيت اركانه بمنح وضع خاص للجيش، كي لا يتدخل أحد في شؤونه، ويصبح دولة فوق الدولة وفوق الدستور، لذلك ثارت الشكوك في نوايا المجلس بشأن تسليمه السلطة، فهو سيسلمها بلا شك طبقا كما حدثت في المصرية ولكن بشروط، فهو وضع شروطا في الكواليس، وتظهر على السطح أحيانا، وللأسف هذا هو الذي أنهك المجتمع السوداني.

التدخل الاجنبي وفلول النظام السابق، لديها تأثير كبير ولكن تدخل المجلس العسكري أكثر تأثيرا منها على معاناة المجتمع السوداني، كما أنه هو الذي يستطيع أن يسكت الفلول أو يدعهم يعملون، وهو في يده أيضا أن يوقف التدخل الأجنبي أو يخضع له، ولو كان المجلس سلم السلطة بشكل سريع ومستقيم، لكنا تجنبنا كثيرا من المشكلات التي تحدث الآن.

ولكن هذا هو المتوقع من جنرالات النظام البائد، كل المجلس العسكري وعلى رأسه عبدالفتاح البرهان والمليشي حميدتي، الا ان من يدير من خلف الكواليس "قوش"له دور في سيناريو هذه اللعبة القذرة، باعتباره مهندس العملية ، وهو ومن معه يديران الأمور بطريقة فوقية بنظام الأوامر بحكم الأقدمية، فكلمتهم مسموعة، وهم اعتادوا على ذلك، و ما يقوله المجلس علي الملأ مزيفة، وتتباطأ وتتحرك حسب التوجهات السياسية.

كما أن المجلس العسكري يماطل في المحاكمة خوفا من انكشاف شيء ما يمس أعضاء داخله؟لأنه جزء لا يتجزأ من نظام البشير.. لكن الأسابيع المقبلة ستكون مهمة للضغط على المجلس العسكري قدر الإمكان، لتسليم السلطة، ونقترح تشكيل حكومة كفاءات ، يوافق عليها الشعب السوداني من دون أن يتدخل فيها، المجلس العسكري ولا أحزاب الحوار الوطني "أو أحزاب الفكة كما يسميها الشعب السوداني "وتمنح الصلاحيات من الشعب ، وإذا حدث ذلك تكون السلطة قد انتقلت عمليا من يد المجلس العسكري، وهو ما يؤدي لتهدئة الخواطر من الصراع معه، لأن ذلك يعني سحب صلاحيات التشريع والسلطة التنفيذية من المجلس العسكري.

ويجب علي قوي إعلان الحرية والتغيير أن تضع في الاهتمام أن شباب الثورة الذين تحملوا خطر المبادرة ودفعوا الثمن باهظا لا يمكن أن يظلموا بعدم حصولهم على تمثيلهم المناسب تحت قبة البرلمان، لان في كل الثورات يظل مقاتلو الشوارع شيئا، والأحزاب السياسية شيئا آخر، فلم يحدث أبدا أن كان مقاتلو الشوارع والاعتصامات الذين قدموا شهداء، هم الذين حكموا، وهو أمر ثابت تاريخيا، ففي ثورة ١٩٨٥ وثورة ١٩٦٤ التي قام بها السودانيون وتزعمها الشباب، دفعوا الثمن غاليا من الشهداء، ثم انتهى دورهم ولم يحكموا السودان، بل حكم السودان العجائز! فالمفترض أن هؤلاء الشباب يمارسون السياسة من خلال أحزابهم التي ينتمون إليها، ويجب ألا يفصل بين الثوار والناخبين، فهم واحد في النهاية، لأنها ثورة شعبية.

#لم_يسقط_بعد

#تسقط_ثالث

#اعتصام_القياده_العامه

#مليونه_السلطه_المدنيه