الصحة الاتحادية تكشف عن تهاون غير مسبوق في تسجيل الأدوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن وضع الخطة الوطنية للاستجابة للأحداث الصحية الطارئة في محاور صحة البئية، تعزيز الصحة، العلاج الإسعافي للحالات في أماكن التجمعات والاعتصامات فضلاً عن نقل الحالات للمؤسسات الصحية (الإسعاف) وعلاجها بجانب التنسيق بين شركاء الصحة والوزارات المختصة، في وقت كشفت عن تهاون في تسجيل الأدوية وصفته بغير المسبوق تمثل في خفض معايير التسجيل لمستوى متدن، ولفتت للشروع في دراسة الوضع لتصحيحه بأعجل ما تيسر.

وقال وكيل الوزارة بابكر جابر كبلو، خلال الاجتماع التنسيقي لوزارات الصحة بالولايات، إن التنسيق مع الشركاء والولايات خلال الأحداث الأخيرة أدى لعدم ظهور الوبائيات على الرغم من التجمعات التي فاقت مئات الآلاف من المواطنين في مكان واحد، لافتا حسب وكالة السودان للأنباء، إلى الحاجة لمزيد من آليات التنسيق وأن تصبح الصحة في كل السياسات، وطالب وزارات الصحة بإحكام التنسيق مع مكونات المجتمع المختلفة والشركاء دون إغفال للنازحين واللاجئين عند تقديم الخدمات الصحية. واعتبر كبلو توفر المعلومات أساسا لمعالجة المشكلات الصحية والتخطيط المحكم وبذل الرعاية الصحية مع مواصلة الشركاء ووزارات الصحة لتقديم خدمات عادلة ومتكاملة في الأحوال العادية والطارئة.